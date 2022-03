Simke Kloostermanpriis naar I.E. Bloem: "Bijzondere aanwinst voor jeugdliteratuur"

It neidiel fan de twivel is vorig jaar uitgebracht. Het is de tweede jeugdroman van Bloem, die twee jaar geleden debuteerde met Eudaimonia.

I.E. Bloem is het pseudoniem van de schrijver die in een interview met het Friesch Dagblad eerder vertelde dat aandacht totaal niet aan hem of haar besteed is. "In deze zin ben ik eigenheimisch en sta ik op mijn privacy."

De Simke Kloostermanprijs voor jeugdliteratuur wordt iedere drie jaar uitgereikt. De jury bestond uit Arjan Hut, Martsje de Jong en Jant van der Weg. Andere genomineerde boeken waren ditmaal In nuvere nacht van Anne-Goaitske Breteler, It deiboek van Janny van der Molen, Jesse van Mindert Wijnstra en Wurden fan Timo van Tialda Hoogeveen.

Slim spelen

"I. E. Bloem speelt heel handig met de lezer en met de feiten die hij wel en niet laat zien", was het oordeel van de jury. "Een bijzondere aanwinst voor de jeugdliteratuur."

Bij de prijs hoort 5.000 euro en een handgemaakte oorkonde. Commissaris van de Koning, Arno Brok, zal de prijs op 20 mei uitreiken in Petruskerk in de Twijzel.