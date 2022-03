LIVEBLOG: Publiek neemt vandaag afscheid van Piet Paulusma

"Ik vond het bijzonder indrukwekkend", zegt oud-advocaat Hans Anker over het afscheid van Piet. "Ik was heel vroeg. Ik mocht al naar binnen en daar had ik niet op gerekend. Wat dat betreft zijn ze heel makkelijk."

Dat past bij Piet, zegt Anker. "Piet was altijd bijzonder toegankelijk, benaderbaar en laagdrempelig. Als we activiteiten hadden in Akkrum dan kon je hem altijd via zijn mobiel direct bellen. Dan was er altijd bereidheid om te helpen en te adviseren."