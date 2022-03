Zo staat het ervoor met het vormen van de colleges in Fryslân

Het verbaast hem, omdat Van Dalen van mening is dat de formatie in 2018 heel goed ging. "Er waren zelfs een journalist en een gemeentewerker bij. We concludeerden dat dit een transparant proces was waar ieder zich wel in kon vinden. Dus daarom hadden we vrijdag informeel al afspraken gemaakt met de fracties over de eerste informatieronde."

"We willen het niet zo"

Zover is het echter niet gekomen. "Woensdagavond gaf een aantal partijen aan het toch niet goed te vinden. Wel een minderheid, maar toch. Ze zeiden: we willen het niet zo. Ik denk dat zij de personen niet goed vinden", zegt Van Dalen.