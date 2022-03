Ten Hoeve en De Vries beoogde informateurs Tytsjerksteradiel

Ten Hoeve heeft twaalf jaar voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in de Eerste Kamer gezeten. Eerder was hij voorzitter van de FNP en Statenlid. De Vries wie gemeenteraadslid en wethouder voor de PvdA in de voormalige gemeente Boarnsterhim. Sinds 2015 is hij directeur van Sport Fryslân.

De twee mannen moeten onderzoeken hoe de raad kan samenwerken en wat de mogelijkheden zijn voor een stabiele coalitie met een breed draagvlak.

Verschillende aanpakken

Een meerderheid van de Friese gemeentes heeft inmiddels een formateur, informateur of verkenner aangesteld (zie tabel hieronder).

Sommige gemeenten nemen meer tijd, anderen proberen het zelfs helemaal zonder hulp van buitenaf.