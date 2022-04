Collegepartijen Dantumadiel willen samen verder

Zwiers zit nu als wethouder in het zakencollege van Hoogeveen en hij is de wethouderskandidaat voor de VVD in Coevorden. Eerder was hij zes jaar wethouder voor een lokale partij in Coevorden.

De andere partijen in Ooststellingwerf hebben verschillende kandidaten voorgedragen. Uiteindelijk is het Magda Berndsen (D66) geworden. Zij heeft in de Tweede Kamer gezeten en was waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân en Dongeradeel. Ze was eerder formateur in Almere.

Verschillende aanpakken

Een meerderheid van de Friese gemeentes heeft inmiddels een formateur, informateur of verkenner aangesteld (zie tabel hieronder).

In de gemeente Waadhoeke is inmiddels al een advies uitgegeven voor een nieuwe coalitie. Informateur Peter van der Voort raadt aan dat SAM, Gemeentebelangen en de FNP verder praten.