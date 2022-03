"Ik ben zeker niet saai": drie stellingen over Kees van Wonderen

Aan de hand van drie stellingen willen we meer te weten komen over Kees van Wonderen.

Stelling 1: Kees van Wonderen is een defensieve trainer

"Deze voelde ik al aankomen. Ik heb wel eens ergens gelezen dat ik een realistische trainer ben. Je kijkt naar wat je positie is, wat je mogelijkheden zijn, wat je spelersmateriaal is en daarbinnen ga je op zoek om het maximale eruit te halen."

"Ik denk dat we dit jaar juist ook aanvallend zijn. We werden ook wel eens naïef genoemd. Dus nee, ik ben bij uitstek zeker geen defensieve trainer. Maar de defensieve organisatie is wel heel belangrijk."

Stelling 2: Kees van Wonderen is een beetje saai

"Dat is beeldvorming. Van de buitenkant. Daar kan ik niks over zeggen. Mensen die mij kennen, verbazen zich daarover. Die herkennen dat niet. Daar mag iedereen zijn mening over hebben."

"Ik ben niet iemand van de grootspraak. Of iemand die met z'n borst vooruitloopt. Of meer doen dan dat ie denkt dat-ie is. Ik sta wel met beide benen op de grond, realistisch, nuchter. En ook wel tot de kern. Dus ik heb het dan niet over koetjes en kalfjes. Dat zou je misschien wel als saai kunnen betitelen. Maar ik denk niet dat ik saai ben."

"Ik heb het wel vaker gehoord. En ik snap het als je mijn interviews ziet. Dan denk je misschien wel: hij is wel serieus altijd. Hij kan het goed analyseren. Nee, ik denk niet dat ik saai ben en ik hoor het ook niet van de mensen in mijn omgeving."