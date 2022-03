Raad Smallingerland sluit turbulente tijd af met een koninklijk afscheid

Voor Karin van der Velde-Ronda van het CDA kwam daarmee een einde aan een periode van zestien jaar in de raad van Smallingerland. Ze kreeg voor haar inzet een koninklijke onderscheiding en werd daarmee lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Het is een landelijk gebruik om gemeenteraadsleden een lintje te geven als ze twaalf jaar of langer in de raad hebben gezeten. Van der Velde hield het nog vier jaar langer vol.

Blij, trots en dankbaar

Na drie termijnen komt er bij het CDA gewoonlijk al een einde aan in de raad, maar voor Van der Velde-Ronda werd vier jaar geleden een uitzondering gemaakt. Maar nu is het wel echt tijd voor afscheid.

"Dat is goed. We hebben een hele mooie tijd met elkaar gehad. Ik ben er heel blij mee, heel trots op en heel dankbaar voor dat het allemaal zo gegaan is. Maar nu is het goed om op te houden en weer een nieuwe raad de kans te geven om verder te gaan", zegt ze.

Volle zaal

Nu de coronabeperkingen door de regering allemaal opgeheven zijn, was de raadszaal donderdagavond bijna voller dan ooit. Onder meer met de familie van het raadslid dat afscheid nam.

"Ik wist wel dat ons gezin er zou zijn, maar verder niet. Als dan ook je broer en vader op de tribune zitten, dat doet wel wat met me. Het geeft wel wat extra's: heel veel blijdschap."