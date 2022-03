Grote publiek neemt massaal afscheid van Piet Paulusma: "Hij had het zo gewild"

De mensen die afscheid wilden nemen kwamen uit het hele land. Zo was er een man uit Zoetermeer, meneer De Jager. "Ik wilde toch even afscheid nemen van Piet Paulusma", zegt hij. "Ik ging in juli naar Harlingen en toen liep ik langs zijn huis. Hij had zijn raam open en ik zei: 'Hallo, Piet!'. Toen zei hij: 'Kom maar even binnen'." De Jager zal dat nooit vergeten, zegt hij.

Volgens verslaggever Hayo Bootsma waren er ook mensen uit andere delen van het land. "Ik heb mensen uit Limburg, Arnhem en Den Haag getroffen. Mensen zitten drie of vier uur in de trein om in Harlingen te zijn en het moment te pakken.

"Dat doen ze omdat Piet er een keer is geweest om het weer te presenteren. Zo bouwde hij een band op met mensen. Hij kwam bij hen en nu willen ze naar Piet toe", zegt Bootsma.