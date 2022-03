Friese ziekenhuizen houden nog even vast aan coronamaatregelen

Dat betekent dat patiënten en medewerkers nog steeds een mondkapje op moeten hebben en dat ook de anderhalve meter afstand nog geldt in de ziekenhuizen.

Folkert Brouwers legt als directeur Bedrijf & Gebouwen uit dat ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten toch nog voorzichtig is. "Je hebt te maken met patiënten die niet zomaar naar het ziekenhuis komen. We lopen er met opzet wat achteraan om te kijken wat er gebeurt in de maatschappij. Dus we wachten nog even met het opheffen van alle maatregelen."

Adviezen

De Friese ziekenhuizen krijgen daarin advies van Certe Medische Microbiologie Friesland. "Onze infectiepreventie praat veel met de microbiologen van Certe en die adviseren ons. Dat is over heel Fryslân hetzelfde."