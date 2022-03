Provincie richt Friese Grondbank op voor natuur- en landbouwkwesties

De Friese Grondbank kan geen geld uitgeven, maar is wel van plan om provinciebreed kennis over beschikbare grond in Fryslân te delen. De grondbank kan bijvoorbeeld adviseren bij het inzetten of aankopen van grond.

Er doen verschillende deelnemers mee, zoals Fries Grondbezit, LTO, Friese Milieu Federatie, gemeentes, Wetterskip Fryslân, Kadaster en Staatsbosbeheer. Als voorzitter is Henk Deinum gekozen, eerder wethouder in Leeuwarden.