Landelijk voor het eerst meer niet-gelovigen: protestants Fryslân was eerder

Dat dit in Fryslân al lang het geval is, heeft volgens Dirk Postma te maken met het verschil tussen katholieken en protestanten. Postma is sociaal wetenschapper bij het Fries Sociaal Planbureau.

Protestants-christelijke traditie

Hij zegt: "Protestants-christenen zijn wat duidelijker in hun standpuntbepaling. Die zeggen: we zijn kerkelijk, of we zijn niet kerkelijk. Als we niet-kerkelijk zijn, dan noemen we onszelf ook niet meer protestants. Bij katholieken is dat anders."

De traditioneel kerkelijke groep is wel relatief groot in Fryslân, maar het aantal mensen dat zichzelf gelovig noemt is kleiner.