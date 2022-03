Olie en eieren in de knel door oorlog Oekraïne: "Dit is overmacht"

"Het kost nu 40 euro per 100 kilo, terwijl het eerst 30 euro was", legt Van Weperen uit. "Een kip vreet zo'n 125 gram per dag, dus het is ongeveer van 4 naar 6 cent per dag gegaan. En een kip legt één ei per dag, ietsje minder gemiddeld."

Kippenhouders houden het niet lang meer vol

Pluimveehouders kunnen het niet lang meer volhouden, schat Van Weperen in. "Misschien tot in de zomer. Het is de vraag wat de voerprijs gaat doen, want nu stijgt de prijs iedere week met zo'n 2 euro. Het einde is nog niet in zicht."

Internationaal is er afgesproken dat graan eerst voor 'humane consumptie' wordt gebruikt, dus voor brood. Pas daarna volgen veevoer en bio-energie.