Friese studenten ontevreden met compensatie: "Kan er net van op vakantie"

De bond vindt dat het mogelijk moet zijn voor studenten om zonder schuld af te studeren. Dat lijkt met deze bedragen niet te kunnen, ziet ook Luuc Gerards: "Je moet gewoon bijlenen om rond te komen. Dat bedrag is in veel gevallen niet genoeg voor de huur."

Duidelijkheid voor studenten

Erica Schaper, voorzitter van de Raad van Bestuur van NHL Stenden, is blij dat er duidelijkheid lijkt te zijn: "Studenten weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn. Nu kan het zo zijn dat het mensen weerhoudt te gaan studeren. Als het stelsel beter wordt, wordt het aantrekkelijker en trek je meer studenten. Maar met dit basisbedrag per maand moet je nog wel lenen. Dat is niet genoeg om van rond te komen."

Claire Mulder vindt het mooi dat er voor toekomstige studenten in ieder geval een beurs komt. "Wij zijn er alleen niet mee geholpen. Je valt net tussen wal en schip en houdt er een dikke schuld aan over."