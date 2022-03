Omrop Fryslân maakt radio-uitzending met muziek van Piet Paulusma

Voordat hij bekend werd als weerman, was Piet Paulusma actief als dj. Zo kwam het dat hij bij Omrop Fryslân ook iedere dat een van zijn favoriete platen mocht uitzoeken. Die plaat werd 'de Pietplaat' van de dag.

Chiquitita

In overleg met de familie van Piet en zijn assistente Ingrid Joustra heeft presentator Harm Weistra van Omrop Fryslân een lijst samengesteld uit de muziek die Piet Paulusma in de afgelopen jaren heeft gedraaid bij hem in de uitzending.

"Dat was nog niet gemakkelijk", zegt Weistra. "Want we hebben in al die jaren heel wat Pietplaten gehad. Eén plaat moest er beslist in. Dat was Chiquitita, van Abba. Dat was een grote hit in de sneeuwwinter van 1979."

"Zo zie je maar weer", zegt Weistra. "Zelfs bij het uitzoeken van muziek was Piet Paulusma altijd met het weer bezig."