Vraag naar LPG-tanks ontploft: "Bij ons is de wachttijd intussen acht weken"

Bij het autobedrijf van Romke Postma in Damwâld komen er de afgelopen tijd veel aanvragen binnen: "In het verleden stonden er voor een week aan afspraken in de agenda. Nu is de wachttijd intussen al acht weken."

Is LPG zoveel goedkoper?

Om de prijs van benzine en gas goed te vergelijken is de kilometerprijs van beide van belang. De adviesprijs voor een liter LPG ligt vandaag op 1,35. Dat komt bij een doorsnee gebruik uit op 11 cent per kilometer. Voor benzine komt dat met een literprijs van 2,44 neer op zo'n 16 cent per kilometer.

Volgens Postma kost de installatie van een LPG-tank zo'n 2.000 euro. "De meeste mensen hebben die investering er met een jaar wel uit." Over het algemeen wordt gezegd dat een LPG-tank uit kan voor mensen die ieder jaar 10.000 kilometer of meer rijden.

Zijn alle auto's geschikt om op LPG te rijden?

Postma hoeft niet veel 'nee' te verkopen. "Bijna alle merken en alle modellen kunnen wel een gastank dragen. Maar er zit wel eens een model tussen waarbij het niet kan. Vooral bij de wat nieuwere auto's zie je dat nog wel eens. Over het algemeen is bijna ieder model auto wel geschikt"

Heeft LPG dan geen nadelen?

Natuurlijk. Het is geen wondermiddel. Zo ligt het verbruik per kilometer hoger wanneer je op LPG rijdt. Niet iedere benzinepomp verkoopt LPG en de wegenbelasting bij vooral zwaardere auto's is hoger dan bij een vergelijkbare benzineauto.