Friese rapper MC Remon blijft zichzelf opnieuw uitvinden

Met de Onderhonden is hij het hele land doorgegaan met optredens en hij voelde op een gegeven moment dat hij meer in het Fries wilde rappen. "De tijd was er klaar voor: ik had veel meegemaakt en gedaan, dat hoefde van mij niet nog een keer. Ik probeer mezelf altijd opnieuw uit te vinden. Toen kon het in het Fries. Altijd het hele land door, ik had er geen zin meer in. Op het podium doe ik steeds hetzelfde. Ik had dat al meegemaakt; ik wilde weer iets anders. "

Remon maakt rond 2008 de stap naar Friese rap en komt met het album Friesstijl.

Het westen

Remon rapte een tijd in het Fries, deed Faktor Freed bij Omrop Fryslân en wist uiteindelijk de weg in de Friese popcultuur goed te vinden. Dat zorgde ervoor dat hij weer toe was aan een nieuwe uitdaging.

"Een hele tijd is het superleuk geweest, lekker overzichtelijk. Op een bepaald moment wist ik precies waar ik moest zijn, dat kan te comfortabel worden. Ik probeer mezelf opnieuw uit te vinden." Remon ging daarom naar het westen. Met zijn gezin verhuisde hij naar Broek in Waterland om zich te focussen op animatie.

Kleurboek

Toen hij bezig was met een documentaire kwam hij in aanraking met het 'Hip Hop Coloringbook'. Hij werd daar zo door geïnspireerd en wilde dit ook in Nederland maken. Hij was eigenlijk gestopt met rappen, maar met dank aan een mailtje van een andere Friese rapper pakte hij de draad toch weer op.

"Ik was ervan overtuigd dat ik nooit meer wat actiefs als rapper zou doen, maar ik kreeg een mailtje van Pieter Gysbert, die in het Fries bezig was. Hij wilde een stukje van me gebruiken. Dat vond ik leuk, dus ik wilde wel een coupletje doen. Opeens ging het blikje weer open en rolden de teksten eruit. Ik had er weer lol in.'

In zijn gezin is het heel normaal dat vader hiphopper is. Door het kleurboek wil Remon zijn eigen kinderen, maar ook andere kinderen een beetje geschiedenis meegeven.