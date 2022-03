Fietsenbedrijf Accell mag worden overgenomen: hoofdkantoor blijft in Heerenveen

Accell is het bedrijf waar merken zoals Batavus en Sparta onder vallen. Investeerders willen het voor 1,6 miljard euro overnemen, onder leiding van het Amerikaanse KKR. Accell hoopt met de nieuwe aandeelhouders sneller internationaal te groeien.

De plannen voor de overname werden eerder dit jaar al aangekondigd, maar de commissie moest zich er nog wel over buigen. Volgens Europa zijn de betrokken partijen niet op dezelfde markten actief en ontstaat er geen monopoliepositie. Het is de bedoeling dat het overnameproces voor de zomer klaar is.