LeverStijl-campagne is voor Sipke Jan Bousema een persoonlijke missie

Met de campagne LeverStijl moet er een verandering in ons gedrag in gang worden gezet. "De campagne is bedoeld om een signaal af te geven over de dreigende toename van leververvetting en het publiek handvatten te geven om hier iets aan te doen", zegt Bousema.

"Genieten van het leven staat centraal"

"Wij vragen de mensen niet een draai van 180 graden te maken. Bij alles staat 'genieten van het leven' centraal. Het gaat om het maken van kleine stappen die een groot verschil kunnen maken op het gebied van gezondheid, lever en leven.

Tips en tricks

"Naast informatie over de lever, het bijzonder herstellende vermogen van het orgaan en leververvetting worden ook laagdrempelige tips en tricks gegeven", vertelt Bousema over de campagne.