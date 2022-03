OM eist acht maanden cel voor man die inreed op fietser

De fietser en de bestuurder van het busje hadden ruzie gekregen. Het slachtoffer had de moeder van de verdachte een appje gestuurd dat hij wel 'interesse' in haar had. Dat schoot bij de verdachte in het verkeerde keelgat.

Black-out

De man reed met het busje naar de woonplaats van het slachtoffer. Toen de man de straat inreed, zag hij de appjesstuurder op de fiets. Volgens het slachtoffer gaf de man gas en raakte hem met de buitenspiegel.

Het slachtoffer liep een snijwond aan de arm op en had meerdere kneuzingen. De officier van justitie noemde het een 'klein wonder' dat het letsel niet erger was. De verdachte zei dat hij een black-out had. Hij wist niets meer van de aanrijding, maar was er zeker van dat hij niet te hard heeft gereden.

De rechter doet 7 april uitspraak.