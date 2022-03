Dwight Lodeweges zegt 'nee' tegen Cambuur: "Mijn vrouw heeft me nodig"

"Ze hebben me inderdaad gebeld om Pascal Bosschaart en Martijn Barto bij te staan, maar ik doe het niet. Ik zit nog altijd in dezelfde situatie dat ik thuis nodig ben", zegt Lodeweges.

Cambuur is niet de eerste club die na zijn vertrek bij PEC Zwolle bij hem is gekomen. "Zo kon ik eerder met Giovanni van Bronckhorst mee naar Schotland, maar ook dat heb ik niet gedaan. Cambuur is geen optie, mijn vrouw heeft me nodig."

"Iemand met ervaring"

Technisch manager Foeke Booy wil niet ingaan op de naam van Lodeweges, maar geeft wel aan dat de club inderdaad een afzegging heeft gekregen van een kandidaat. "Dat moeten we respecteren."

De zoektocht van de Leeuwarders gaat daarmee verder. Duidelijk is dat die nieuwe tijdelijke man moet voldoen aan de eisen waar Lodeweges ook aan voldeed, zegt Booy: "Wij zoeken geen jonge, ambitieuze trainer, maar we willen iemand met ervaring."

Cambuur hoopt voor de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen NEC een nieuwe interim-trainer te kunnen presenteren.