Tjeerd de Groot (D66): "Het zinloos doden van dieren is niet meer van deze tijd"

Volgens De Groot wordt de vogelgriep steeds besmettelijker. De politicus van D66 maakt zich daar zorgen over, ook omdat hij bij het coronavirus heeft gezien dat dierenziekten in sommige gevallen kunnen overspringen op mensen.

Fryslân voorbeeld voor Nederland

Heel belangrijk is dat mensen weten hoe ze met zieke vogels om moeten gaan. De Groot vindt Fryslân daarin een voorbeeld voor heel Nederland. "Als je een dode of zieke vogel vindt, moet je weten wat je moet doen. We hebben Fryslân als voorbeeld genomen, want Fryslân had dat heel goed geregeld Er is een website, er is goede communicatie, je weet welk telefoonnummer je moet bellen en je weet ook dat je die dieren niet moet aanraken."

Verder vindt De Groot dat we kippen zouden moeten vaccineren. "Dan hoef je ze niet zinloos te doden. Kippen krijgen hun hele leven wel twintig vaccinaties. Het kan ook op een makkelijke manier gedaan worden, je hoeft niet iedere kip vast te houden. Zo voorkom je dat ze ziek worden en dat je ze moet opruimen."

Met gevaccineerde dieren de markt op

Ook uit de kippensector klinkt die oproep. Alleen moet het dan wel mogelijk zijn om met gevaccineerde dieren de markt op te gaan. Dat is nu nog een probleem. "Wij hebben de minister aangespoord om daar nou een keer werk van te maken. Het duurt ons gewoon te lang", zegt De Groot.

Dieren zomaar doden om zo vogelgriep te bestrijden, is volgens De Groot in ieder geval niet meer van deze tijd. De politicus pleit verder voor een kritische blik naar de intensieve veehouderij: "De manier waarop we nu dieren houden is niet houdbaar."