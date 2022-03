'Bedrijf uit Heerenveen bijna akkoord over hoofdsponsorschap FC Groningen'

FC Groningen moest op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor nadat Office Centre failliet ging. Het lijkt erop dat het logo van OrangeGas volgende week in de thuiswedstrijd tegen Ajax voor het eerst op het shirt van Groningen staat.

"We zijn in de afrondende fase", laat directeur Marcel Borger van OrangeGas weten bij RTV Noord. "Er is nog geen witte geur, maar we hopen op positief nieuws."

'De laatste dingetjes'

Op dit moment zijn de partijen met de laatste details bezig. "We hopen komende week maandag positief nieuws naar buiten te brengen, maar we moeten echt nog even de laatste dingetjes doen."

OrangeGas is een bedrijf dat werkt in schone brandstoffen, zegt Borger. Een paar jaar geleden gebruikte de toenmalige directie van FC Groningen die brandstoffen ook. "Op die manier zijn we toen in contact gekomen met FC Groningen."

Het bedrijf staat overigens op het punt om zijn naam te veranderen: met ingang van 1 april heet het OG Clean Fuels.