Politie en Liander rolden 47 hennepkwekerijen op in 2021

In het hele Liander-gebied (Fryslân, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland) gaat het om 633 hennepkwekerijen. Verreweg de meesten daarvan waren in Noord-Holland.

In dat volledige verzorgingsgebied is 31,9 miljoen kilowattuur (kWH) illegaal aan stroom afgetapt. Dat is bijna evenveel als 10.000 huishoudens per jaar verbruiken.

Niet ongevaarlijk

Dat zulke hennepkwekerijen gevaar met zich meebrengen, bleek donderdagochtend in Leeuwarden. In een woning aan de Bijenhofstraat in de stad brak brand uit in een illegale hennepkwekerij. Een Leeuwarder raakte daarbij gewond. De verdachte werd overgebracht naar het ziekenhuis en werd daarna aangehouden.

Liander en de politie hebben in 2021 zo'n vijftig hennepkwekerijen meer dan in 2020 opgerold. Onder andere door "intensievere samenwerking met politie en gemeenten" kwamen meer kwekerijen in beeld, volgens Liander.

'8.000 hennepkwekerijen in totale gebied'

Het totale aantal hennepkwekerijen dat elk jaar wordt ontdekt, is waarschijnlijk maar een klein deel van het totale aantal, zegt de netbeheerder. In het verzorgingsgebied van Liander zouden er zo'n 8.000 hennepkwekerijen zijn.

Volgens Liander is een hennepkwekerij te herkennen aan een permanente vreemde geur bij een gebouw, condensvorming op de ramen en constant verduisterde ramen en deuren.