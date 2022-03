Adviesraad: meer aandacht nodig voor natuur bij dijkversterking Waddenzeekust

Er zijn diverse plannen voor de dijkversterking bekeken door Wetterskip Fryslân, de provincie en Rijkswaterstaat na overleg met veel belanghebbenden. Daarbij hebben met name boeren uit de streek zich laten horen tegen meer ruimte voor natuur binnendijks.

Er is nu een favoriet plan gekozen en de provincie heeft de MER-commissie gevraagd om dat plan eens goed te onderzoeken. En de conclusie van de commissie is heel duidelijk: niet alleen de natuur is onvoldoende meegenomen, maar het is ook onvoldoende om de waterveiligheidsproblemen op te lossen.

Wettelijke verantwoordelijkheid

Die opgave om de natuur te verbeteren is niet zomaar een keuze: het is Rijksbeleid. En dat is omdat de natuur in het Waddengebied achteruitgaat. Het Rijk deelt met de provincie een wettelijke verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen.

Provincie, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat hebben in een reactie op het advies laten weten dat zij nog met stappen komen om dit probleem op te lossen.