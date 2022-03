Zorgen Harlingers over zoutwinning serieus genomen, gemeente krijgt voldoende

Dat is de conclusie van het rapport Casusonderzoek maatschappelijke onrust Noord-Nederland bij overheidsbeslissingen van het onderzoeksbureau Verwey Jonker. Naast de zoutwinning in Harlingen wer de aanleg van windmolens bij de N33 in Groningen en in de Drentse veenkoloniën onderzocht.

Mensen serieus nemen

Volgens de onderzoekers bleef de maatschappelijke onrust in Harlingen beperkt. "Dat heeft te maken met het feit dat mensen serieus werden genomen in hun angst dat de bodem zou dalen", zegt senior-onderzoeker Ron van Wonderen.

"Inwoners van Harlingen waren bang dat de huizen in de stad beschadigd zouden raken door verzakking. Ze hebben zich verenigd in de belangengroep Stichting Bescherming Historisch Harlingen. De stichting heeft een groot draagvlak en dat helpt."