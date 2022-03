Raad van State moet eind maken aan onenigheid om kippenhouderij in Aalsum

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft nu de Raad van State gevraagd of het intrekken terecht is. De kippenhouder wil vrije-uitloopkippen houden en is daarom van plan om een hek om het stuk land te plaatsen. Dat staat er ondertussen voor een deel al.

Omwonenden zijn echter bang voor fijnstof en vinden dat de overheid geen vergunning moet afgeven voor dit soort bedrijven in tijden van vogelgriep en pandemie.

Bestemmingsplan

De rechtbank oordeelde eerder dat het hekwerk niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Zo'n 30.000 kippen op het stuk weide zou te intensief zijn. Maar de gemeente is in hoger beroep gegaan, omdat het volgens de gemeente niet uit zou maken of het om bijvoorbeeld koeien of kippen gaat. De Raad van State doet er over een aantal weken uitspraak over.