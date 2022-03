VIDEO: Zorgen bij Friese tandartsen vanwege toenemende krapte

Er is te weinig aanwas van nieuwe tandartsen. Daardoor is er in Noardeast-Fryslân zorg over de drukte bij tandartspraktijken. Bij de Groenkamp in Buitenpost was er al langer een patiëntenstop. De bevolking groeit en mensen worden ouder, maar tegelijkertijd gaan er steeds meer tandartsen met pensioen.