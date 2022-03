GroenLinks en PvdA Achterkarspelen omarmen elkar: "Voortaan één blok"

De fracties hebben het besluit bekend gemaakt tijdens het debat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De fracties vinden dat ze bondgenoten zijn met veel 'ideologische en politiek-programmatische overeenkomsten'. En de verschillen die er zijn, staan een samenwerking niet in de weg.

"We hebben elkaar omarmd en laten elkaar niet meer los", laten de fractievoorzitters weten. De samenwerking staat niet op zichzelf. Ook landelijk onderzoeken de partijen op links of ze kunnen samenwerken of zelfs kunnen fuseren.