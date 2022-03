Tekort aan bedden voor opvang vluchtelingen: Friezen schieten te hulp

"Wat mooi dat je er bent", begint Lourenske Steenstra haar verhaal tegen een man die zijn auto parkeert bij het dorpshuis van Tzum. De man opent zijn kofferbak en kijkt snel de auto in. Een ledikant en een matras liggen te wachten om eruit gehaald te worden.

35 vluchtelingen

"Ik wil dit hier even brengen, want ik wist dat er een tekort is", zegt de man. Lourenske knikt naar de man. ze plaatste een oproep op Facebook om bedden binnen te halen. Die worden door dorpelingen massaal gebracht. "We krijgen hier zo'n 35 vluchtelingen", zegt Loureske terwijl ze het bed een grote zaal van het dorpshuis in tilt. "Maar het was nog wel even kijken hoe het moest met de bedden."

"We hebben gebeld met het Rode Kruis, maar ze zeiden dat het wel lastig zou worden. Dat is ook logisch, want het zijn veel vluchtelingen. Dat moet praktisch wel kunnen. Gelukkig komen er nu wel een hoop bedden binnen. We hebben vooral babybedden nodig, want als je de beelden op televisie ziet, dan verwacht je kinderen."