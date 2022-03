Bildtse act Faske wil doorgroeien: "Volgend jaar op de grote festivals"

Jurjen van der Molen en Fasil Kuipers zijn de gezichten achter Faske. Faske timmert lekker aan de weg en staat in verschillende zalen.

Muziek in het jongerencentrum

Fasil, die is opgegroeid in Sint Jacobiparochie, was als kind graag creatief bezig met theater, muziek en tekenen. Later, op de middelbare school ging hij met zijn vrienden op zoek naar plezier. Van shagjes roken, fikkie stoken en een keet bouwen tot het maken van muziek in de studio van het jongerencentrum.

"Het was een vrij zorgeloze tijd. In een dorp is het minder krampachtig. In een stad heb je het over probleemjongeren en heb je allemaal jongerenwerkers. Dan denk ik: wat hebben die kinderen dan gedaan? Dan ging het om een jongen die een jointje rookte of een bal door de ruit gooide. Tja."

In Sint Jacobiparochie gingen ze daar heel anders mee om: "Dan zeiden ze: "Je hebt vast wel een bijbaantje. Ga de ruit maar betalen." Dan was het ook klaar. Maar in de stad moet de politie er direct bij, de school op de hoogte. Wij konden gewoon kattenkwaad uithalen."