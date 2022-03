Bekijk hier hoe jouw dorp of wijk heeft gestemd

Nu ook Smallingerland na een hertelling de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd heeft, is het mogelijk om in te zoomen op lokale trends.

Bijvoorbeeld in de stad Leeuwarden, waar een duidelijk patroon te zien is: in de binnenstad en de schil daaromheen scoort GroenLinks het best. In de buitenwijken en nabije omgeving kozen kiezers juist vaker voor de kandidaten van de PvdA. Die laatste partij deed het ook in de dorpen van de gemeente Leeuwarden beter, waardoor ze 8 zetels krijgen en GroenLinks 7.

GroenLinks is trouwens in 28 stembureaus in Fryslân als winnaar uit de bus gekomen, waarvan 25 keer in de gemeente Leeuwarden.

PvdA groot in Sneek

In Súdwest-Fryslân is de stad Sneek duidelijk nog een PvdA-bolwerk. In geen enkel stembureau scoorde een andere partij beter.

Op andere plekken in de gemeente was het vooral een strijd tussen FNP en CDA. Die laatste partij deed het in totaal net wat beter, maar de partij scoorde wel veel minder goed dan vier jaar geleden.

Lokaal scoort

Dat beeld komt terug in veel andere gemeenten, waar beide partijen niet meedoen. En waar de FNP niet meedoet, profiteren andere partijen, bijvoorbeeld in de Stellingwerven.

Dat past in de landelijke trend: lokale partijen winnen fors. In Fryslân kregen lokale partijen (als we de FNP daar ook toe rekenen) 38 procent van alle stemmen. Landelijk gaat het om 35,8 procent.

Confessioneel Drachten

Niet alleen in Leeuwarden en Sneek scoren linkse partijen goed. Datzelfde geldt voor de gemeenten Heerenveen (PvdA), Harlingen (PvdA), Dokkum (S!N) en Lemmer.

In de tweede grootste plaats fan Fryslân, Drachten, is men meer verdeeld. En bovendien: veel meer confessioneel. De ChristenUnie is daar de grootste partij bij 9 van de 20 stembureaus. De partij kreeg er de meeste stemmen van alle partijen. Daarna komt het CDA en pas dan PvdA.

VVD heeft het moeilijk in Fryslân

Wat verder opvalt, is dat de VVD het in Fryslân veel minder goed doet dan op landelijk niveau. Kijk je naar heel Nederland, dan krijgt de VVD van alle partijen nog steeds de meeste stemmen, maar in Fryslân scoren het CDA, de PvdA en de FNP veel beter.