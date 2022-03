Provincie stelt subsidie beschikbaar voor maatregelen tegen wolvenschade

De regeling geldt voor de door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebieden. Dat gaat om het gebied tussen de A7, de A32 en de grens met Drenthe.

Dierenhouders kunnen met de subsidie materiaal aanschaffen om schade van de wolf te voorkomen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld elektrische rasters plaatsen. Dierenhouders die na 14 december zulk materiaal hebben gekocht, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook geld terugkrijgen.

Voor grondeigenaren er net naast

Er is ook een regeling voor grondeigenaren net naast het vastgesteld gebied. Als daar sprake is van drie aanvallen binnen zeven dagen, kan die ook gebruikmaken van de subsidie.

Daarbij moeten een of meerdere dieren gedood zijn en door BIJ12 beoordeeld als 'dood door wolf niet uit te sluiten'. Een aanvraag moet binnen twee weken na de derde aanval binnen zijn.

Commissie en consulent

De al actieve projectgroep Previnsje Wolveskea Fryslân wordt een commissie, die aan de slag gaat met een schadepreventieplan voor dat gebied. In dat plan komen bijvoorbeeld maatregelen om schade door de wolf te voorkomen.

Er komt ook een wolvenconsulent. Die kan houders van landbouwdieren gratis adviseren en helpen bij het aanvragen van subsidie.

In totaal 344.000 euro

Er is geen wolf in Fryslân gevestigd, maar wel in Drenthe. Diezelfde wolf wordt ook in het zuidoosten van Fryslân gezien.

De actiepunten van Gedeputeerde Staten kosten in totaal 344.000 euro tot en met 2024.