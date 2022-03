College flatert met bomenkap bij nieuwe Cambuurstadion: vliegroutes vleermuizen verdwenen

Volgens De Vries had een alternatieve route afgelopen zomer al aangelegd moeten worden, zodat de vleermuizen eraan kunnen wennen. Daar is het nu dus te laat voor. Hij is niet blij met de gang van zaken, die hij echter vaker ziet.

Biodiversiteit

"In het algemeen zien we bij ruimtelijke ontwikkelingen dat ecologisch onderzoek nagelaten of slecht uitgevoerd wordt en dan loop je tegen dit soort vervelende dingen aan. Er zijn de laatste jaren wel veel gemeenten bezig met biodiversiteit. Dat is hoopvol. Maar het is belangrijk dat je op tijd in beeld hebt wat er aan planten en dieren leeft in de gemeente. Hier is iets mis gegaan en dat is erg jammer."

Geen vertraging voor bouw stadion

Wethouder De Haan denkt niet dat het hoge tempo van de bouw van het stadion de oorzaak is van de fout. "Het is wel in dat gebied gebeurd, maar onderzoek moet uitwijzen hoe het precies heeft kunnen gebeuren."

Leeuwarden wil op korte termijn zelf ook maatregelen nemen en bijvoorbeeld de verlichting in het WTC-Cambuurgebied aanpassen. De kwestie zal geen vertraging bij de bouw van het stadion veroorzaken, zegt De Haan.