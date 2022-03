Een zomer zonder coronazorgen, maar de toekomst blijft onzeker

Of dat dan gaat zorgen voor opnieuw coronaregels, is volgens Van Elsacker niet te voorspellen. "Dat is allemaal speculatie. Sommige mensen denken dat er een nieuwe variant komt waar iedereen megaziek van wordt, anderen zeggen dat we nu beter gewapend zijn."

"Maar iedereen kan bij zulke standpunten z'n eigen argumenten erbij halen. We zullen het moeten ervaren."

Beleid gericht op kwetsbaren

Van Elsacker verwacht wel dat het beleid in de toekomst steeds minder gericht zal zijn op de volledige maatschappij, maar steeds meer op kwetsbare mensen. "Het beleid zal zich meer toespitsen op risicogroepen. Die zullen ook meer genegen zijn tot een nieuwe booster, bijvoorbeeld."

"Ik hoop dat er in het najaar een combinatieprik is voor influenza en corona. Dan heb je een groot deel van de doelgroep al te pakken."