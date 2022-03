Meer subsidie voor iepenloftspullen: "We moeten onze culturele vrijheid vieren"

Er is dit jaar 100.000 euro beschikbaar in plaats van 50.000 euro. Een iepenloftspul kan maximaal 10.000 euro krijgen, anders is dat 5.000 euro.

"We hebben dit allemaal nodig"

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft er zin in om weer naar iepenloftspullen te gaan: "Het digitale tijdperk was heel efficiënt, maar de sjeu, is er gewoon af. Nu er deze zomer rondom onze Friese taal en cultuur weer wat opgevoerd gaat worden, heb ik daar verschrikkelijk veel zin in. We hebben dat allemaal heel erg nodig."

Volgens Poepjes spelen iepenloftspullen een belangrijke rol in de gemeenschapszin. Zo leren de mensen elkaar beter kennen. "Maar het is ook goed voor onze Friese taal en cultuur, want vaak zijn die iepenloftspullen in het Fries", zegt de gedeputeerde. "Dat is goed voor het in stand houden van een levende taal."

Oorlog

Poepjes maakt ook de connectie met de oorlog in Oekraïne. "Het is goed dat wij onze vrijheid, ook onze culturele vrijheid vieren. Dat we dit met elkaar kunnen doen zonder dat er een raket om je oren vliegt of dat er een tank om de hoek staat. Ik denk dat wij verplicht zijn om onze culturele vrijheid te vieren tegenover de mensen die het niet hebben."