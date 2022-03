Raadsleden voor het eerst bijeen: nevenfuncties, voorkeursstemmen en twijfels

Nieuwe en oude raadsleden gingen bij de griffier langs voor de noodzakelijke verklaringen en documenten. Daar konden ze hulp krijgen bij de zogeheten geloofsbrieven, waar onder andere in moet staan dat de woonplaats in de gemeente zelf is.

aar het gaat dus ook over het opgeven van beroep en functies, de nevenfuncties. Dat is namelijk niet altijd even duidelijk voor iedereen.

"Daar is wel eens wat verwarring over", zegt griffier Frans van der Heide. "Naast het raadslidmaatschap is je gewone baan een nevenfunctie. Mensen vergeten dat wel eens in te vullen. Dat proberen we te voorkomen."

Moeilijk om te combineren

Een van de raadsleden die terugkeert in de raad, is Petra Vlutters van GroenLinks. Ze heeft wel nevenfuncties, maar geen 'gewone baan'. "Ik snap ook niet hoe mensen dat wel combineren, dat lukte mij niet."

Vlutters werd gekozen met voorkeursstemmen. 527 inwoners van de gemeente Leeuwarden stemden op haar. "Dat vind ik heel bijzonder, ik had dat echt niet verwacht."

Twijfels

Ze twijfelde nog wel of ze opnieuw de raad in wilde. "Dat vond ik wel een moeilijke overweging, want het is niet alleen maar leuk. Het is druk en je hebt bovendien het gevoel dat je niet altijd genoeg bereikt in verhouding met het werk dat je erin stopt."