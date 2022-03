Operaasje Fryske Flagge: Willem Runia woont op een klein eiland in Noorwegen

Kvamsoya moest de nieuwe woonplaats worden, twaalf jaar geleden. Het is een klein eilandje in het westen van Noorwegen, met een omtrek van zo'n tien kilometer. "Het was helemaal niet de bedoeling om hier te geraken", zegt Runia.

Het begon toen een kameraad, waarmee Runia in Fryslân werkte, naar het eiland verhuisde. "Daar zijn we een keer op bezoek geweest en van het één kwam het ander." Runia raakte in gesprek met één van de bazen van het bedrijf van zijn kameraad en die zei: "Je kunt hier ook wel aan het werk."

Het gezin overtuigen

Thuis moest dat wel even overlegd worden: ze vonden het eerst maar niets. Maar toen kwam de aanbieding dat ze er met het hele gezin naartoe konden verhuizen. Daarop besloten ze er eerst tien dagen naartoe te gaan, om te kijken of het hen zou bevallen: "Mijn vrouw was na drie dagen al om." Vooral hun jongste kind, toen zes jaar, moest wennen aan het idee.

Runia had gedacht dat de oudste van toen zestien de meeste moeite zou hebben met de verhuizing, maar die zat er zomaar op zijn plek. "Bij de jongste dachten we: dat gaat zomaar, die groeit er wel in. Maar zij had er achteraf de meeste moeite mee, zij miste opa en oma. Daarover heb ik mezelf wel eens voor het hoofd geslagen." Nu, na twaalf jaar, zitten ze allemaal goed: de oudste zoon woont niet meer thuis, de jongste studeert.

Geen spijt

Nu werkt Runia als magazijnchef in een bedrijf dat producten van polyester produceert. De familie probeert ieder jaar een keer Fryslân te bezoeken, om naar Runia's ouders te gaan.

Die vonden het wel wat moeilijk, maar ze begrepen de beslissing wel. Zijn vader zei: "Als je het niet doet, krijg je er misschien spijt van." Dat bleek maar weer. Runia stelt dat wanneer je zo'n verhuizing goed voorbereidt, de stap dan niet zo groot meer is.