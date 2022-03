Harkemase Boys pakt punt in Barendrecht, ONS Sneek en VV Buitenpost verliezen

Geen punten voor Buitenpost

VV Buitenpost had weinig in te brengen in de uitwedstrijd tegen SC Genemuiden. In de 13e minuut bracht Osama Ben Kaddour de thuisploeg op voorsprong vanuit een penalty. Nick Buitink was in de 25e minuut de maker van de 2-0 en dat was ook de stand die bij rust op het scorebord stond.

Genemuiden slaagde er in de tweede helft in om de voorsprong verder uit te bouwen door een doelpunt van opnieuw Buitink in de 58e minuut. Een treffer van Arend van de Wetering in de 73e minuut maakte de 4-0 nederlaag voor Buitenpost compleet.