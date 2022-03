Oekraïense vluchteling aan het werk in Franeker: "Ik voel me weer normaal"

"We kregen de vraag of we hier iets in konden betekenen", zegt Van der Meulen. "Gaandeweg zijn we met de vluchtelingen in gesprek gegaan. We hebben opdrachtgevers gebeld en wat daaruit kwam was gewoon hartverwarmend. De bedrijven stellen zich er graag voor open en willen graag helpen. Nu zijn de eerste mensen al aan het werk. Ik ga ervan uit dat daar nog meer bij komt."

Gert Rijpstra van familiebedrijf Combistralen vindt het belangrijk dat Issam hier kan werken. "Hartstikke mooi natuurlijk, dat we zo'n jongen kunnen helpen. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in Oekraïne. Zo'n jongen heeft wel toekomstplannen, die moet ook weer verder."