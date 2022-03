Drie jaar cel geëist voor brandstichting in azc Sneek: "Afstraffen enige optie"

De verdachte stak op 29 december midden in de nacht in zijn slaapkamer een matras in brand. De woonunit brandde volledig uit en er ontstond veel rook. Volgens het openbaar ministerie (OM) kwamen daardoor veel mensen in levensgevaar.

"Het betreft een woonunit met twee woonlagen waarin heel veel mensen op dat moment lagen te slapen. Een woonunit waar doorgaans 100 mensen verblijven. Een dergelijke brand kan snel om zich heen slaan met mogelijk dodelijke gevolgen", zei de officier van justitie bij de behandeling van de zaak.

Mogelijk onder invloed

Het OM had geen goed woord over voor het handelen van de verdachte. "Dat het is gebleven bij het inademen van rook en snijletsels door gebroken glas is niet aan verdachte te danken. Hij is rustig weg gewandeld bij brand en heeft niemand gewaarschuwd."