Van Oekraïne naar Fryslân: "We waren de laatste mensen die mee konden"

Bij de stations waren veel vrijwilligers die ons eten, drinken en opladers gaven. Maar er waren altijd mensen die meer pakten dan wat ze nodig hadden, omdat het gratis was. Daarom kon niet iedereen eten krijgen en dat was dan weer reden om te vechten.

Eindelijk in Polen

Maandagochtend 7 maart om 03.00 uur 's ochtends kwamen we eindelijk aan in Polen op het treinstation van Przemysl. Hier troffen we vrienden van de vrijwilliger Alexandra die ons de hele reis al geholpen had. Ze brachten ons naar de stad Torun. De vrouwen die ons brachten, waren erg lief en vertelden ons allemaal interessante verhalen. Alleen waren mijn moeder en ik zo moe dat we de helft van de reis geslapen hebben.

Zes uur later kwamen we aan bij het huis waar we even konden blijven. Het huis is van de vader van Alexandra. Zij waren er altijd als wij hulp nodig hadden.

Grappige verhalen

We zijn twee dagen in dit huis gebleven. De vader van de vrijwilliger had een excursie voor ons gemaakt. Hij liet ons de meest populaire plaatsen van de stad zien en vertelde ons over de historie. Ook maakte hij traditioneel eten voor ons en vertelde ons grappige verhalen over zijn familie.

Woensdag 9 maart begon 's ochtends vroeg het laatste stuk van onze reis naar Beetsterzwaag. Familie van Alexandra hielp ons om naar Nederland te komen met de auto."