Warmste 22 maart ooit gemeten, record uit 2005 verbroken

Om 13:20 uur was het 19,4 graden in De Bilt. Het is het tweede warmterecord dit jaar voor de plaats waar het KNMI ook gevestigd is. Het eerste record was op Nieuwjaarsdag.

Deze eeuw had tot nu toe negen keer zoveel warmterecords dan kouderecords. Ook op Vlieland was het nooit eerder zo warm op 22 maart. Daar stond om 15:00 uur 15,6 graden op de thermometer. Op Terschelling werd ook een warmterecord gebroken, 15,2 graden was het daar.