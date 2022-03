Provincie trekt zes ton uit om ongelukken met dieren te voorkomen

Verspreid over Fryslân komen per jaar ruim 700 reeën en damherten in botsing met een auto. Om dat aantal te verlagen, zal de provincie nu verschillende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden en wildhekken of het verlagen van de snelheid. De provincie heeft hier 250.000 voor uitgetrokken.

Groot deel otterpopulatie sneuvelt

Verder neemt het aantal ongelukken met otters toe. In 2020 en 2021 waren het er jaarlijks meer dan zestig. Volgens de provincie sneuvelt naar schatting een derde deel van de Friese otterpopulatie in het verkeer.

Om die trend te keren zal de provincie de komende tien jaar jaarlijks 34.000 euro investeren in het aanpakken van de knelpunten voor otters.