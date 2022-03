Vondst grote stenen in Park Jongemastate stelt It Fryske Gea voor raadsel

It Fryske Gea heeft de stenen als een soort puzzel in het park gelegd. Wandelaars kunnen erop zitten. Smeding is zelf ook al even aan het puzzelen geweest, lacht ze. "Maar ik heb nog geen merktekens gezien die aangeven welke stukken bij welke delen horen.

"Als duidelijk wordt waar de stenen ooit voor zijn gebruikt, kunnen ze daar misschien weer voor worden gebruikt." Maar als het bijvoorbeeld uit een gebouw komt, dan gaan we hier natuurlijk niet snel een heel gebouw neerzetten", zegt Smeding. "We wachten het nog even af. Wat dat betreft blijft het nog even een verrassing."

Bouwkundig advies

It Fryske Gea wil dat er binnenkort en bouwkundige naar de stenen gaat kijken. "Misschien ook mensen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die hebben veel met monumenten te maken. Hopelijk kunnen ze ons van advies voorzien en zeggen hoe de poort in elkaar heeft gezeten", zegt Smeding. "Dan kunnen we hem misschien wel weer opbouwen en een mooi plekje geven."