Overnamekandidaat voor afvalverwerker Van der Galiën

De provincie maakte in februari bekend dat ze voornemens was de milieuvergunningen van het bedrijf in te trekken na een lange opeenstapeling van overtredingen, zoals het niet voldoen aan de eisen betreffende het opslaan van afvalstoffen en het veroorzaken van stofhinder bij het laden van schepen.

Nog geen definitief besluit

Nu er een overnamekandidaat is, trekt de provincie het verscherpt toezicht in. Van der Galiën houdt per direct op met werkzaamheden waar het geen vergunning meer voor heeft. De naam van de overnamekandidaat is nog niet bekendgemaakt.

De kandidaat krijgt een aantal maanden de tijd om tot een goede vergunningsaanvraag te komen. Over een half jaar moet duidelijk worden of de overname definitief doorgaat.