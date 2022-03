Schakelklassen staan voor grote uitdagingen met Oekraïense vluchtelingen

Bij de ISK van OSG Singelland in Drachten is het nu nog niet heel druk, zegt directeur Reinald Gerbenzon. "Maar we verwachten dat de vraag binnen een paar weken wel komt."

Oekraïners een verhaal apart

De school is altijd al voorbereid op de komst van vluchtelingen. "De laatste groep die vrij massaal hier naartoe kwam, zijn de Afghanen, daarvoor de Syriërs en de Eritreeërs, dus dat gaat altijd door."

Toch zijn de Oekraïners een verhaal apart, zegt de directeur. "Het zijn er zoveel en het is maar de vraag hoe lang ze hier blijven. De meeste groepen komen hier echt om te integreren, om langere tijd in Nederland te blijven. Misschien dat de Oekraïners toch de hoop hebben dat het voor korte tijd is."

Andere opties

Met de aantallen van nu kan de school het allemaal makkelijk aan, maar als de vluchtelingenstroom inderdaad zo groot wordt als verwacht, dan is het volgens Gerbenzon beter om de vluchtelingen naar een school in de omgeving te laten gaan.

Een andere optie zijn online lessen met de eigen Oekraïense leraren, al zitten daar volgens Gerbenzon ook nadelen aan. "Kinderen hebben ook behoefte om vriendschappen aan te gaan, om elkaar te zien. Je moet elkaar ook kunnen ontmoeten."

Een beetje Nederlands

De groep kinderen die hier komt is heel divers. In leeftijd en in niveau. Het verschilt dan ook heel erg per kind waar behoefte aan is. "Vluchtelingen hebben in het algemeen behoefte aan even landen en aarden, maar daarna is het voor ons ook een vraag. Een beetje Nederlands hoort er wel bij, want je moet je ook kunnen redden zolang je hier bent. Maar er zal ook behoefte zijn aan aansluiting bij wat je hebt gehad in je eigen land."