Weststellingwerf wil Oekraïense vluchtelingen opvangen in tweedehands caravans

Vijftien caravans maakt de gemeente Weststellingwerf nu klaar voor gebruik. Maandag zouden de eerste Oekraïense vluchtelingen moeten komen. Ze hebben gekozen voor caravans omdat er geen andere geschikte opvangplekken zijn gevonden voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente.

"We hebben ze via google gevonden", zegt ambtenaar Regina Ponne. Er moest snel iets worden geregeld en er ontbreekt hier en daar ook nog wat aan de caravans. Zo moeten er bijvoorbeeld nog sloten worden geregeld.

Strategische plek

De plek bij de sporthal is strategisch gekozen; omdat de mensen vanwege veiligheidsoverwegingen geen gasfles mogen hebben, wordt er in de sporthal voor eten gezorgd of er wordt een plek gemaakt om zelf eten te koken. Ook douches, wasmachines en een ontmoetingsruimte zijn al aanwezig bij de sporthal. "De caravans zijn niet meer dan een slaapplek", zegt Ponne.

Over het precieze aantal vluchtelingen is veel onzekerheid: "We hebben geen idee wat we binnenkrijgen." Mogelijk komen er maandag 30 vluchtelingen naar Wolvega maar of er bijvoorbeeld ook gezinnen tussen zitten, is niet bekend. De gemeente heeft daarom ook al scholen, huisartsen en apotheken ingeseind, maar of die nodig zijn, is niet duidelijk.

De buurt om de sporthal heen is al op de hoogte gesteld in een inloopbijeenkomst. Ponne is geraakt door de betrokkenheid van de bewoners: "Er werden direct allemaal spullen gebracht." Beddengoed en lichten zijn al binnengehaald en er komen nog nieuwe matrassen.

De gemeente overlegt nog met de GGD en brandweer over de juiste opstelling van de caravans, die mogen niet te dicht op elkaar staan.