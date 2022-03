Den Haag houdt ambitieuze gemeenten in wurggreep: 'zonnekoninggedrag'

Omdat meer dan de helft van de gemeentelijke inkomsten bij het Rijk vandaan komen, zijn gemeenten erg afhankelijk van wat er in Den Haag gebeurt. In het kader van decentralisatie worden er meer en meer taken naar gemeenten overgeheveld. Denk aan jeugdzorg, thuiszorg en asielbeleid.

De gemeenten krijgen daardoor meer taken, maar ze hebben ook minder geld. Gemeenten krijgen minder dan dat ze nodig hebben. Alleen al aan jeugdzorg geven gemeenten in Nederland 1,7 miljard euro per jaar meer uit dan dat ze van het Rijk ontvangen.