Goede vriend en vertrouweling over Paulusma: "De storm is gaan liggen"

De goede vriend van Piet wist al langer dat de weerman ziek was. Maar dat mocht niet naar buiten toe. "Piet realiseerde zich dat hij dan de hele wereld over zich heen zou krijgen. Z'n telefoon zou continu ontploffen."

Het was wel een moeilijke periode, geeft Kerkhof aan. "Na zijn eerste operatie ging het beter. Wij hoopten van harte dat het over was, maar dat was niet zo. Een maand of negen geleden kwam het in volle hevigheid terug. Dat was wel heel moeilijk."

Lintje

Dat merkte Kerkhof onder andere in januari, toen Paulusma zijn koninklijke onderscheiding kreeg in het Provinciehuis. "Voor mij was dat zo'n verschrikkelijke gewaarwording, want je wist dat het eindig was. De mensen die daar waren, die wisten het. De familie was er, Wiebe Wieling, Jan Slagter, Jan Jonkman en ik. Dat was toch nog een heel mooi samenzijn. Maar voor mij wel met de handrem erop."