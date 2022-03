Geen grote verschuivingen na hertelling in Smallingerland

Het CDA blijft de grootste partij in de raad, met vijf zetels. Dat is evenveel als de ChristenUnie. De PvdA krijgt vier zetels. Die zetels zijn er voor de SP, ELP, Smallingerlands Belang en de VVD. GroenLinks en D66 krijgen ieder twee zetels, de FNP een.

Voorkeurzetel bij GroenLinks

De hertelling bracht wel een voorkeurzetel aan het licht, GroenLinks-kandidaat Nicole ter Doest, de nummer vijf op de lijst, kwam bij de eerste telling uit op 180 stemmen. Dat was niet genoeg voor een voorkeurzetel. Na de hertelling stond ze op 188 stemmen. "Dat is wel voldoende om gekozen te worden", zegt Rijpstra. "Het is aan haar of zij de plaats inneemt."

Dat zou ten koste gaan van Peter Lesterhuis, de nummer twee op de lijst.

Doel van de hertelling was om uitsluitsel te geven over de voorkeurstemmen. Naast Ter Doest kregen ook oud-wethouder Pieter van der Zwan (ChristenUnie), Eeuwe van der Velde (CDA), Jantine Klasema-Meister (D66) en Judith Ruchti (SP) genoeg stemmen voor een zetel. Die laatste liet eerder al weten dat ze haar zetel niet inneemt.

Waardering voor gemeentemedewerkers

Burgemeester Rijpstra sprak zijn waardering uit voor alle medewerkers van de gemeente die de hertelling mogelijk hebben gemaakt. "Ze hebben dit in een mooi tempo gedaan. Ik dank hen zeer."